حفل زفاف جماعى لـ400 شاب وفتاة فى غزة بتمويل إماراتى

نظم المركز الفلسطينى للتواصل الإنسانى "فتا" مساء اليوم السبت حفل زفاف جماعيا لـ"400" شاب وفتاة فى قطاع غزة بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال القائمون على العرس الجماعى فى مركز "فتا" الذى ترأسه جليلة دحلان زوجة النائب بالمجلس التشريعى والقيادى المفصول من حركة فتح محمد دحلان إن "الحفل هو الأكبر فى تاريخ قطاع غزة ويستهدف الشباب من كلا الجنسين من "جرحى الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وذوى الشهداء، والأسرى، والعائلات الفقيرة".

وأضافوا إن العرس الجماعى رسالة محبة وسلام بدعم وتمويل من مؤسسة "خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية" فى دولة الإمارات، وحضر الحفل الذى أقيم فى أحد المنتجعات السياحية على شاطىء مدينة غزة الآلاف من سكان القطاع، ورفعت خلاله الأعلام الفلسطينية وأعلام دولة الإمارات وصور رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وانتشرت فى الحفل الذى تخلله فقرات فنية متنوعة لافتات كتب عليها "شكرا الإمارات"، و"غزة على موعد مع الفرح، ووفقا للجنة المشرفة على العرس الجماعي، تم اختيار العرسان عبر القرعة وستقدم "مؤسسة خليفة للأعمال الانسانية" 4 آلاف دولار لكل عريس للمساهمة فى تأسيس أسرة فلسطينية جديدة.

وانتشرت فى شوارع رئيسية بغزة مؤخرا لافتات شكر كبيرة للإمارات وذلك لرعايتها مشروع حفل الزفاف الجماعى الذى خصص للمتضررين جراء العدوان الإسرائيلى الأخير على القطاع فى الصيف الماضى.