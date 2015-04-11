لحواء.. أعراض القولون العصبى تتشابه مع بطانة الرحم المهاجرة

القولون العصبى أحد الأعراض الذى تصيب الاشخاص نتيجة حدوث بعض الاضطرابات بالجهاز الهضمى بسب عوامل وأسباب ومختلفة منها التغذية الخاطئة والقلق والتوتر. القولون العصبى

>قال الدكتور أحمد زايد أخصائى أمراض الباطنة بمستشفى بنها التعليمى، إن القولون العصبى إحدى الأعراض التى يصاب بها الاشخاص نتيجة عوامل وأسباب عديدة منها الضغوط العصيبة وتاثيرها على الحالة المزاجية وكذلك التغذية غير الصحيحية وفى بعض الحالات نتيجة سبب وراثى. تشابة أعراض القولون العصبى مع مرض بطانة الرحم المهاجرة

>وأشار د. زايد قائلا "تتشابه أعراض القولون العصبى خاصة عند النساء مع أعراض مرض بطانة الرحم المهاجرة، لذلك يجب على النساء اللاتى تعانين من وجود ألام بالبطن وبالإضافة إلى تأخر الحمل بضرورة إجراء بعض الفحوصات الطبيبة لاستبعاد اصابتها بالقولون كما هو شائع. علاج القولون العصبى

>لذلك ينصح د. زايد مريض القولون العصبى بضرورة الاهتمام باتباع بعض الإرشادات والنصائح الهامة وأهمها":

>1) الاهتمام بتناول الغذاء الصحى الذى يحتوى على الأطعمة الغنية بالألياف والابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة والبقوليات.

>2) الإقلال من تناول المشروبات الغنية بالكافين والمنبهات والمشروبات الغازية.

>3) عدم ارتداء الملابس الضيقة مثل الأحزمة الملابس التى تقوم بالضغط على محيط البطن.

>4) مراعاة المواظبة فى الانتظام على مواعيد قضاء الحاجة "التبرز".

>5) ممارسة الرياضة نظرا لأنها تساعد على انتظام حركة القولون وعدم الانتفاخ.

شبكةعيونالإخبارية

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