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الأمثال الشعبية فى ميزان الطب النفسى.. ذات تأثير سلبى على الشخصية

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الأمثال الشعبية فى ميزان الطب النفسى.. ذات تأثير سلبى على الشخصية الأمثال الشعبية فى ميزان الطب النفسى.. ذات تأثير سلبى على الشخصية
"العين ما تعلاش عن الحاجب".."اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب"، والكثير غيرها من الأمثال الشعبية، التى توارثناها ولها تأثير سلبى على الشخصية والهروب من مواجهة الحياة.

وفى هذا السياق، يوضح الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى جامعة المنصورة، أن الأمثال الشعبية التى توارثتها الأجيال لها تأثير سلبى على الشخصية، ومنها "امشى سنة ولا تعدى قنا"، ويعنى ذلك لف كثير وتجنب مواجهة العوائق التى تواجهك، مما يعد نوعا من أنواع السلبية لعدم مواجهة الضغوط فيعطى فرصة لعدم الطموح.

"اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب"، يقول د. محمد عادل الحديدى، إن هذا من الأمثال الشعبية التى تعطى إشارة للبذخ والتبذير دون عقلانية والتفكير فى المستقبل، لافتا إلى أنه يجب على الشخص قبل أن يصرف أمواله يفكر فيما ينتظره.

يستكمل أستاذ الطب النفسى حديثة قائلا: "بالنسبة لمثل العين ماتعلاش عن الحاجب، فهذا يجعل الشخص لا يستطيع التطلع إلى الأشياء، التى تكون أعلى من إمكانياته، لكن فى الواقع يجب على الشخص أن يكون لدية تطلع للتغيير والطموح ويستطيع الوصول لما يريد بتطوير ذاته، مؤكدا أن الكثير من الأمثال المتوارثة تؤصل قيم خاطئة يجب التخلص منها.
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