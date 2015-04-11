موجز الاقتصاد.. 2.1 مليار جنيه ارتفاعا فى حصيلة ضرائب المرتبات المحلية

شهد اليوم، السبت، عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها، أكد الدكتور رضا العدل، رئيس القابضة الكيماوية، أنه يتم دراسة تصفية شركة سيمو للورق "الشرق الأوسط"، بالتنسيق مع باقى الملاك، لاستحالة عودتها لسابق نشاطها بناءً على رأى الخبراء، وأضاف "العدل"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة تمتلك 14% فقط من الشركة، وبالتالى يجرى التنسيق مع باقى الملاك لبحث الأمر.

وعن مبادرة "اليوم السابع"، التى أطلقتها تحت عنوان "حط فلوسك فى البنوك" لتشجيع توجيه مدخرات المصريين إلى الجهاز المصرفى قال الدكتور إبراهيم البيومى غانم، الخبير اقتصادى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه لابد من رفع التوعية والثقافة الادخارية لدى المواطنين، حيث إن المشكلة تكمن دائما فى أن المصريين ليس لديهم المعرفة التى تشجعهم على إيداع مدخراتهم فى البنوك لأسباب كثيرة منها وجود مشاكل فى العمل المصرفى والبنكى وعدم وجود محفزات للمواطنين لتشجيع إيداع أموالهم فى البنوك.

>أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة أفادت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بصفة رسمية، بأن أحمد إبراهيم مصطفى والشهير بـ"المستريح" غير مقيد لديها بسجل تلقى الأموال لاستثمارها.

كما كشفت وزارة المالية عن ارتفاع حصيلة الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 2.1 مليار جنيه بنسبة 17.4% لتحقق 14.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر، منذ بداية العام المالى الحالى حتى شهر مارس الماضى، وذلك فى ضوء الزيادة الملحوظة فى إجمالى فاتورة الأجور والمرتبات، والذى انعكس بدوره على زيادة الضرائب المستحقة عليها.. وكانت ضرائب الدمغة على الرواتب قد ارتفعت بنحو 0.2 مليار جنيه بنسبة 9.1% لتحقق 2.3 مليار حنيه.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية أن مركب التغييز العملاقة وصلت ميناء العين السخنة، محملة بشحنة من الغاز الطبيعى المسال، لبدء عملية التجارب بمجرد وصولها إلى رصيف ميناء العين السخة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القدرة الاستيعابية لمركب التغييز تبلغ 160 مليون متر مكعب من الغاز، لافتا إلى أن هذه الشحنة بعد أن تخضع لتجارب الإسالة سيتم ضخها فى الشبكة القومية للغاز الطبيعى التابعة لإيجاس لسد احيتاجات الكهرباء.

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