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4مرشحين لرئاسة نادى القضاة و5 على مقاعد المستشارين ورؤساء المحاكم

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4مرشحين لرئاسة نادى القضاة و5 على مقاعد المستشارين ورؤساء المحاكم 4مرشحين لرئاسة نادى القضاة و5 على مقاعد المستشارين ورؤساء المحاكم
أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى قضاة ، باب تلقى طلبات الترشيح لليوم الأول، السبت، فى الساعة الخامسة مساء.

وقال المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، والمتحدث باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن اللجنة تلقت فى اليوم الأول، طلبات 4 مرشحين على مقعد رئيس مجلس إدارة النادى وهم: المستشار أحمد الزند، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار زكريا محيى الدين حمزة شلش، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار هشام محمد عباس أبو علم، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار علاء الدين حسن مدكور، نائب رئيس محكمة النقض.

وأضاف "بدوى" فى تصريحات صحفية، أن اللجنة تلقت أوراق 2 من المرشحين على مقاعد المستشارين، وهما المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل النادى فى المجلس المنتهية ولايته، وأحمد المنشاوى، عضو المجلس المنتهية ولايته، ومستشار بمحكمة النقض.

وأشار إلى أن اللجنة تلقت أوراق عدد ثلاثة مرشحين على عضوية مجلس إدارة النادى عن مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم، وهم: محمد عبد المنعم عبد الستار - قاضى بمحكمة بنى سويف الابتدائية، ومحمد عزمى محمد نور - رئيس بمحكمة شمال القاهرة، وأحمد مصطفى حسانين إبراهيم عيسى - قاضى بمحكمة سوهاج.

وأضاف أنه لم يتقدم أى مرشح فى اليوم الأول على مقاعد النيابة العامة، أو على مقعد المتقاعدين.

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مصر 365

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