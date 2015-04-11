موجز أخبار المحافظات..تشييع ضحية الإرهاب بالفيوم وسط هتافات ضد الإخوان

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم السبت، أبرزها أنه شيع المئات من أهالى مدينة إطسا بمحافظة الفيوم، جثمان "زاهية "ضحية الإرهاب، التى لقيت مصرعها أمس، بعدما كانت تجمع القمامة من أمام محكمة إطسا لفرزها وبيعها "خردة"، ووجدت كيس بلاستيك وأخذته ضمن المخلفات ولم تعلم أنه يحوى عبوة مفخخة زرعها الإرهابيون بجوار المحكمة وانفجرت فيها فور وصولها للمنزل، وتم نقل جثتها لمشرحة مستشفى إطسا المركزى، وسط هتافات ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

وعثرت الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى على 3 قنابل بدائية الصنع، بجوار كمين بركة التابع لمركز نجع حمادى بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى.

وقال اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، إنهم مستعدون لاستضافة وتأمين مباريات نادى الزمالك فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية باستاد السويس، لافتا إلى أن الزمالك لم يخاطبهم رسميا حتى الآن فى هذا الشأن، موضحا أن ما تردد بأن الزمالك خاطبهم وينتظر رد الأمن غير دقيق.

وإلى أهم الأخبار:

- تشييع جنازة "زاهية" ضحية الإرهاب بالفيوم.. والأهالى يهتفون ضد الإخوان

- العثور على 3 قنابل بدائية الصنع بجوار كمين شرطة فى نجع حمادى

- ذعر بين أهالى إيتاى البارود فى البحيرة بعد انفجار بمحيط قسم الشرطة

- عبوة ناسفة وراء انفجار محيط قسم شرطة إيتاى البارود.. وتحطم ثلاث سيارات

- إبطال مفعول قنبلة شديدة الانفجار بمحيط قسم شرطة إيتاى البارود بالبحيرة

- صياد يذبح رجلا وزوجته بسبب خلاف مع نجلهما ببرج مغيزل فى كفر الشيخ

- أمين شرطة يطلق النار على زميله وخفير نظامى بسبب مشادة كلامية فى سوهاج

- مدير أمن السويس: مستعدون لاستضافة مباريات الزمالك بـ"كونفيدرالية أفريقيا"

- محافظ المنيا يكلف الوحدة المحلية بالبدء فى بناء منزل الحاجة نجيبة

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- إغلاق موانئ السويس الأربعة لسوء الأحوال الجوية

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