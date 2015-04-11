أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصر تطالب بدعم أفريقى فى مجلس الأمن لرفع القيود عن تسليح الجيش الليبى

Google+ Print
مصر تطالب بدعم أفريقى فى مجلس الأمن لرفع القيود عن تسليح الجيش الليبى مصر تطالب بدعم أفريقى فى مجلس الأمن لرفع القيود عن تسليح الجيش الليبى
ترأس السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار وفد المشارك فى الاجتماع الوزارى الثالث لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا الذى انعقد فى نيامى عاصمة النيجر فى إطار جهود مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى، من أجل دفع جهود حل الأزمة الليبية ، حيث استعرض الدور الذى تقوم به مصر للتوصل إلى حل سياسى للأزمة الليبية ودعم مصر لجهود مبعوث الأمم المتحدة "برناردينو ليون" ومساندة مصر للحوار الوطنى.

كما أكد ضرورة التصدى لظاهرة التطرف والإرهاب وأهمية دعم المسعى العربى فى مجلس الأمن لرفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبى لمكافحة الجماعات الإرهابية مشددًا على عدم وجود تعارض بين مسار دعم وبناء قدرات الجيش الوطنى الليبى لمكافحة الإرهاب والمسار السياسى وضرورة العمل على المسارين بالتوازى.

أشار مساعد وزير الخارجية خلال الاجتماع إلى التهديدات المباشرة التى تواجهها مصر من جراء تردى الأوضاع الأمنية فى ليبيا، وقد اتفقت كافة وفود الدول المشاركة خلال الاجتماعات على أهمية التنسيق والتشاور مع دول الجوار بشأن التطورات فى ليبيا ، فضلاً عن إدراكهم لخصوصية الدور المصرى وتأثر دول الجوار بالتطورات فى ليبيا وتفهمهم لمطالب مصر بشأن جهود التصدى للإرهاب .

من جانب آخر، أجرى المجدوب محادثات ثنائية مع عايشاتو كانو بولاما وزيرة خارجية النيجر تناولت سبل التعاون والتنسيق بين البلدين سواء على صعيد الإسهام كدولتى جوار ومساعى الحل السياسى للأزمة الليبية لمجابهة التحديات التى يفرضها الوضع الأمنى المتردى فى ليبيا فى مجال مكافحة الارهاب وأمن الحدود .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي