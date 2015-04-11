مصر تطالب بدعم أفريقى فى مجلس الأمن لرفع القيود عن تسليح الجيش الليبى

ترأس السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار وفد مصر المشارك فى الاجتماع الوزارى الثالث لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا الذى انعقد فى نيامى عاصمة النيجر فى إطار جهود مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى، من أجل دفع جهود حل الأزمة الليبية ، حيث استعرض الدور الذى تقوم به مصر للتوصل إلى حل سياسى للأزمة الليبية ودعم مصر لجهود مبعوث الأمم المتحدة "برناردينو ليون" ومساندة مصر للحوار الوطنى.

كما أكد ضرورة التصدى لظاهرة التطرف والإرهاب وأهمية دعم المسعى العربى فى مجلس الأمن لرفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبى لمكافحة الجماعات الإرهابية مشددًا على عدم وجود تعارض بين مسار دعم وبناء قدرات الجيش الوطنى الليبى لمكافحة الإرهاب والمسار السياسى وضرورة العمل على المسارين بالتوازى.

أشار مساعد وزير الخارجية خلال الاجتماع إلى التهديدات المباشرة التى تواجهها مصر من جراء تردى الأوضاع الأمنية فى ليبيا، وقد اتفقت كافة وفود الدول المشاركة خلال الاجتماعات على أهمية التنسيق والتشاور مع دول الجوار بشأن التطورات فى ليبيا ، فضلاً عن إدراكهم لخصوصية الدور المصرى وتأثر دول الجوار بالتطورات فى ليبيا وتفهمهم لمطالب مصر بشأن جهود التصدى للإرهاب .

من جانب آخر، أجرى المجدوب محادثات ثنائية مع عايشاتو كانو بولاما وزيرة خارجية النيجر تناولت سبل التعاون والتنسيق بين البلدين سواء على صعيد الإسهام كدولتى جوار ومساعى الحل السياسى للأزمة الليبية لمجابهة التحديات التى يفرضها الوضع الأمنى المتردى فى ليبيا فى مجال مكافحة الارهاب وأمن الحدود .