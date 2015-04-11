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حبس 5 عناصر من الإخوان 10 سنوات بالمنيا

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حبس 5 عناصر من الإخوان 10 سنوات بالمنيا حبس 5 عناصر من الإخوان 10 سنوات بالمنيا

أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنيا الدائرة الثانية في جلستها اليوم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح، بمعاقبة ٥ متهمين من عناصر وأنصارالإخوان غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك في قضيتي الانضمام لجماعة محظورة وخرق قانون التظاهر.

وأدانت المحكمة 3 متهمين هم “حسن عبد الوهاب أحمد – وأيمن محمود أحمد – وعبد الرحمن رمضان كامل” مقيمون بمركز بني مزار لتورطهم في القضية رقم 1926 لسنة 2014 كلي شمال المنيا، بالانضمام لجماعة محظورة.

كما أدانت 2 من المتهمين هما “عبد البديع سيد علي – عبد الرحمن علي حسن” مقيمان بمركز سمالوط، لتورطهم في القضية رقم 37112 لسنة 2014 سمالوط، كلي شمال المنيا لاشتراكهم في التظاهر.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحكمة، ووجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية وخرق قانون التظاهر وتعطيل الحركة المرورية وقطع الطرق.

وأصدرت المحكمة أحكامها غيابيًا لعدم حضور المتهمين المخلي سبيلهم سابقًا علي ذمة القضية.

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