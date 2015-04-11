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مصرع 5 من العناصر الجنائية وإصابة آخر فى مواجهات مع الأمن بالقليوبية

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مصرع 5 من العناصر الجنائية وإصابة آخر فى مواجهات مع الأمن بالقليوبية مصرع 5 من العناصر الجنائية وإصابة آخر فى مواجهات مع الأمن بالقليوبية

مديرية أمن القليوبية

 

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومدعومة بقوات الأمن المركزى حملة أمنية مكبرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 10/4/2015 استهدفت عددًا من العناصر الإجرامية الخطرة المشهور عنها ارتكاب القتل والشروع فيه والسرقات بالإكراه والخطف والاستيلاء على الأراضي مُتخذين من منطقة عزبة الكلافين بناحية قرية ميت العطار بدائرة مركز بنها بالقليوبية وكرًا لهم، ولدى اقتراب القوات منهم بادر بعض العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة تجاهها فبادلتهم حتى تم إسكات مصدر النيران وإحكام السيطرة.
> وأسفر التعامل عن مصرع “5″ من العناصر الجنائية وهم كلٍ من “محمد عيسى عبد المعبود – 27 سنة” وبحوزته “بندقية آلية”، و”محمود عيسى عبد المعبود – 24 سنة” – محكوم عليه بالحبس سنتين فى قضية تبديد ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية خطف، وبحوزته “بندقية آلية”، و”رفعت ربيع عبد المعطي – 29 سنة” محكوم عليه – هارب بالسجن 10 سنوات في قضية سلاح ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية خطف، وبحوزته بندقية آلية، و”عبد الحليم ربيع عبد المعطي – 25 سنة”، محكوم عليه هارب في قضية تبديد ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية خطف، وبحوزته بندقية آلية، و”محمود رسمي محمود – 22 سنة”، وبحوزته بندقية آلية.
> وكذا إصابة “أحمد عبدالفتاح محمد – 23 سنة”، وبحوزته طبنجة بخزينتها 11 طلقة.
> وتم ضبط “7 متهمين” وبحوزتهم “بندقية خرطوش – فرد محلي – 7 طلقات من ذات العيار”.
> كما أسفر تفتيش تلك البؤرة عن ضبط “800 جرام من مخدر الحشيش – 250 جم من نبات البانجو المخدر – 40 خزينة آلية – قنبلة غاز – 266 طلقة مختلفة الأعيرة – 2 جهاز لاسلكي – 2 نظارة ميدان – 2 لاب توب – ملابس عسكرية – عدد من الهواتف المحمولة – 2100 جنيه مزيفة – 4 سيارات ملاكي – 3 لوحات معدنية – 4 دراجات نارية بدون لوحات معدنية “جاري فحصها”.
> تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

 

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