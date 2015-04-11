طفل شاكيرا يجمع 150 ألف دولار للأطفال المحتاجين

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF، أن الهدايا التي قدمها معجبو ومشجعو النجمة العالمية Shakira، وحبيبها نجم فريق برشلونة Gerard Pique في الحفلة التي نظماها لاستقبال مولودهما الثاني، وصلت قيمتها إلى 150 ألف دولار، كما أن هذا الرقم لا يزال في ارتفاع.

Shakira التي تم إختيارها لتكون سفيرة الـ UNICEF للنوايا الحسنة، والتي أثبتت مؤخراً الشبه بين حبيبها وطفلهما الجديد، قالت في بيان جديد: أنا و Pique سعيدان للغاية لأن العديد من الأطفال سيستفيدون من كرم كل أولئك الذين شاركوا في حفل استقبال المولود ، كما أننا تمكنا من جمع ما يكفي لتأمين 130 ألف لقاح ضد الحصبة وشلل الأطفال، ومغلفات أغذية علاجية تكفي لإطعام 15 ألف طفل، إضافة إلى عدد من الأشياء الأخرى التي سيستفيد منها الأطفال المحتاجين.

وأكدت منظمة الـ UNICEF أن الهدايا التي جمعت خلال الحفل، ستحمي الكثير من الأطفال من الأمراض، وسوء التغذية، وتوفر المواد الأساسية اللازمة لبقائهم، موضحة أنه سيجري استخدام 71 ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال و65 ألف جرعة من لقاح الحصبة لتحصين الأطفال الصغار ضد هذين المرضين القاتلين.

يُذكر أنّ النجمة الكولومبية ذات الأصول اللبنانية لا تفوّت أيّ مناسبة من دون تأكيد التزامها الإنساني بالقضايا الاجتماعية الملحّة، حتى عندما أنجبت طفليها.

شاكيرا تُنجب طفلها الثاني