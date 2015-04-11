أنجلينا جولي لن تتبنّى طفلاً سورياً

خلال الفترة القليلة الماضية، أفادت بعض المصادر أنّ النجمة العالمية Angelina Jolie وزوجها الممثل Brad Pitt ينويان تبنّي طفل من اللاجئين السوريين.

أما الآن، فقد أعلن مصدّر مقرب من الطرفين أنّ كلّ ما أشيع لا أساس له من الصحّة، كما أنّ Jolie و Pitt مكتفيان بأطفالهما الستة.

وقال المصدر نفسه: "Angelina لم ولن تتوقف يوماً عن مساعدة الأطفال المحتاجين واللاجئين والمهجّرين، إلا أنها قد أسّست عائلة كبيرة، ولديها مسؤوليّات كثيرة، ولا أعتقد أنها قادرة على تبني المزيد من الأطفال".

وأكد المصدر أيضاً ـ حسب ما ذكرت صحيفة People الأمريكية ـ أنّ النجمة وزوجها يكرّسان مبالغ مالية كبيرة من أجل تحسين أوضاع الأطفال حول العالم، ومن أجل الحدّ من أعمال العنف التي تواجههم باستمرار.

يُشار إلى أنّ Angelina Jolie التي خضععت مؤخّراً لعملية استئصال المبيض وحُرمت من الإنجاب مجدداً، قد أسّست مع زوجها Brad Pitt عائلة مثاليّة مؤلفة من 6 أولاد، 3 منهم بالتبني.

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