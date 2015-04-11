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بالصور: سيّاح عرب يطاردون توبا بويوكستون في شوارع اسطنبول

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بالصور: سيّاح عرب يطاردون توبا بويوكستون في شوارع اسطنبول بالصور: سيّاح عرب يطاردون توبا بويوكستون في شوارع اسطنبول

السبت 11-04-2015 18:29

شاهد عدد من السيّاح العرب في اسطنبول الممثّلة التركيّة توبا بويوكستون تدخل مبنى في منطقة "بيبيك"، فانتظروها ساعات حتى خرجت ثانية وصعدت بسيارة بيضاء، ليتسابقواعلى التقاط الصور معها، ويطاردوها بعدسات هواتفهم النقالة رغم محاولة السائق وآخرين إبعادهم.
وقد تصاعدت شهرة الممثلة التركية توبا بويوكستون في العالم العربي بعد عرض مسلسل الناجح "العشق الأسود".
وتدرس توبا بويوكستون حالياً عرض مسلسل درامي جديد، رشّح المغني التركي إيمري إيبك بطلاً له أمامها بعد 6 سنوات غياب له عن شاشة التلفزيون، ولم تبد توبا موافقة مبدئية عليه لانشغالها بتصوير الموسم الثاني من "العشق الأسود".

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