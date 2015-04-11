ترشح أربعة على رئاسة نادي القضاة في اليوم الأول للتقدم بأوراق الترشح

تقدم للترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي قضاة مصر، في اليوم الأول لتلقي أوراق الترشح لانتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي، 4 مرشحين وهم كل من: المستشار أحمد الزند رئيس النادي الحالي، والمستشار زكريا شلش، والمستشار هشام أبو علم، والمستشار علاء حسن محمد.

صرح بذلك المستشار أحمد نادر رئيس لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر.. وقال إنه تقدم لعضوية المجلس عن المقاعد المخصصة للمستشارين، المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي حاليا، والمستشار أحمد صديق المنشاوي عضو المجلس الحالي.

وأضاف أنه تقدم للترشح أيضا عن المقاعد المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة، كل من المستشار محمد عبد المنعم عبد الستار، والمستشار محمد عزمي نور أبو زيد.. في حين لم يتقدم أحد في اليوم الأول للترشح عن المقاعد المخصصة للنيابة العامة أو المقعد المخصص للمستشارين المتقاعدين.

وتجرى انتخابات التجديد الكلي لعضوية مجلس إدارة نادي القضاة، في 29 مايو المقبل، وسط منافسة على مقعد الرئيس و 16 عضوا بمجلس الإدارة، من بينهم 5 عن المستشارين و 5 عن الرؤساء بالمحاكم والقضاة، و 5 عن النيابة العامة، ومقعد واحد للمستشارين المتقاعدين.

وأوضح المستشار أحمد نادر أن عمليات تلقي الأوراق ستستمر بصورة يومية، حتى يوم الخميس المقبل، عدا يوم “الإثنين” الذي يوافق عطلة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.