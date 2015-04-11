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زراعة 8 آلاف و500 فدان قطن والمستهدف 29 ألفا بالدقهلية

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زراعة 8 آلاف و500 فدان قطن والمستهدف 29 ألفا بالدقهلية زراعة 8 آلاف و500 فدان قطن والمستهدف 29 ألفا بالدقهلية
أعلنت مديرية الزراعة بالدقهلية، عن زراعة 8500 فدان بالقطن حتى الآن، وجارى متابعة الزراعات على الطبيعة لمتابعة تطبيق التوصيات الفنية وأسلوب المكافئة المتكاملة.

وأشار الدكتور الشبراوى أمين وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إلى أن المساحة المستهدفة هذا العام 29 ألف فدان ولرغبة المزارعين فى زراعة القطن قد تصل إلى 32 ألف فدان، وأنه تم توفير كمية من بذرة القطن 22364 شيكارة وجارى التوزيع على كافة الجمعيات وتجهيز أماكن جديدة، بحيث تكون البذرة متوفرة لدى المزارع، وأنه تم عمل التوعية اللازمة لضرورة الالتزام بمواعيد الزراعة.

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