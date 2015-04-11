وزير الثقافة من الغربية: "الرئيس طلب مننا العمل بفكرة 1+1= 10"

قال الدكتور عبد الواحد النبوى، وزير الثقافة، "لو كان الشعب راضيا عن أداء الحكومات السابقة مكنش قام بثورتين، ولو حسينا إننا وصلنا لنقطة، أحنا زى الفل فهذه بداية النهاية، ونروح نقعد فى بيوتنا".

جاء ذلك خلال اجتماعه مع محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل بديوان عام، محافظة الغربية بحضور وكيل وزارة الثقافة بالغربية.

وأوضح "النبوى"، أن "الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب بأن يكون هناك تفكير خارج الصندوق والعمل بفكرة 1+1=10، مضيفا "هناك حكمة تقول مازال الرجل يتعلم ويتعلم حتى يقول أنا عالم فإذا قالها جهل، ثروت عكاشة أحد الرموز الثقافية الكبيرة فى الخمسينيات نجح فى الوصول بالسينما والمسرح والفن التشكيلى إلى القرى ونحن فى 2015 فى ظل التطور التكنولوجى الهائل ماذا لدينا لتقديمه للقرى، واعترف بأن هناك تقصيرا وعجزا فى توصيل الحد الأدنى من الثقافة من المكتبة والمسرح والسينما والأوبرا والموسيقى والرواية والشعر للقرى".

وأضاف الوزير، "لن نسمح بالفشل مرة أخرى ولن نجلس فى مكاتبنا ونعتمد على كوادر لإدارة قصور الثقافة".

وحذر الوزير من أى تقصير فى العمل، قائلا: "يا أنا همشى يا همشيه وأنا همشيه علشان معنديش استعداد أمشى"، مؤكدا انه لإمكان للمتقاعس والمتكاسل.

وأشار إلى أن نفقات برامج اداء وتطوير ١٥ ألف موظف، ٦٠٠ ألف جنيه فقط، وهو مبلغ ضعيف جدا، قائلا "لابد أن يشارك المجتمع المبنى وينفق على تنمية مهارات الموظفين لأن إمكانيات الوزارة ضعيفة"، مضيفا بأن الوزارة تسعى لتعزيز دور الثقافة فى المحافظات من خلال زيادة العروض المسرحية والسينمائية وزيادة المكتبات لتوصيل رسالة للشعب بأننا نعمل لخدمته من خلال هذه الأمور.

وأكد وزير الثقافة بأنه صدر قرار بنقل تبعية مسرح البلدية بطنطا من دار الأوبرا إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتم رصد ميزانية 18مليون جنيه لاستكمال أعمال تطوير المسرح، وهناك ضغوط مستمرة لإنهاء أعمال التطوير لتشغيله مرة أخرى لخدمة الثقافة.

وأضاف "النبوى" بأن موارد وزارة الثقافة قليلة، ولكن فى حالة استثمار المتاح فى تعزيز دور الثقافة فلن تبخل الدولة عن تقديم الدعم، مطالبا العاملين بوزارة الثقافة بضرورة إظهار "الكرامات".

وتابع الوزير بأن مصر تمتلك رموزا ثقافية ذوى خبرة عالية، مشيرا إلى أن الوزارة ستسعى للوصول إليهم والاستعانة بهم للنهوض بالثقافة.

وتابع "يمكن للوزارة إنشاء قصور ثقافة فى محافظات مصر لا يتعدى تكاليف إنشائها الـ3ملايين جنيه مدعمة من الحكومة لخدمة الثقافة، ونشر الوعى الثقافى بين أبناء الشعب المصرى"، مضيفا بأنه لابد من استغلال رجال الأعمال لدعم المشاريع الثقافية ماديا فى المحافظات.

وأشار وزير الثقافة إلى أن كل أنشطة وزارة الثقافة تصل إلى محافظة بمدنها وقراها وتصل لأصغر طفل وأكبر رجل وسيدة، مشيرا إلى أن الأنشطة الثقافية ستصل لأصغر بقعة فى المحافظة خلال الفترة القادمة.

وأضاف بأن هناك خطة لتقديم بعض الأنشطة الثقافية على مستوى الجمهورية بالاشتراك مع 10وزارات من خلال برنامج "صيف ولادنا" لخلق أنشطة ثقافية وأنشطة تعليمية ورياضية وأنشطة خاصة بالسكان والتعليم العالى، ويتم الإعداد لذلك بشكل كبير بعد الموافقة عليه فى الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الأربعاء الماضى.

وطالب الوزير من المسئولين بالوزارة بتكثيف الحملات التثقيفية بالتنسيق مع مديريات الثقافة بالمحافظات.

ومن جانبه، قال محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل إنه حريص على ألا تنحصر الحركة الثقافية بمدينة طنطا فقط، بل لابد من نشرها فى جميع مراكز ومدن المحافظة والقرى التابعة لهاـ مطالبا من وزير الثقافة بزيادة الأماكن الثقافية بالمحافظة لتقديم العروض والفكر الثقافى والعروض التثقيفية لأبناء المحافظة بداية من مدينة طنطا، التى تستوعب أكثر من مكان ثقافى.

كما طالب المحافظ بدعم مديرية الثقافة بالغربية باستشاريين لمعاونة وكيل وزارة الثقافة فى المجال الثقافى والفنى لافتقار المديرية لهم، ودعم القوافل الثقافية وتكثيفها خلال الفترة القادمة فى المحافظة، وتوفير سيارات لمديرية الثقافة تساعدها فى نشر القوافل الثقافية.