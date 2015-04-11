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انتحار مسجون داخل قسم شرطة رشيد بالبحيرة

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انتحار مسجون داخل قسم شرطة رشيد بالبحيرة انتحار مسجون داخل قسم شرطة رشيد بالبحيرة
شنق مسجون -متهم بقتل زوجته- نفسه داخل دورة مياه سجن مركز شرطة رشيد بالبحيرة، منذ قليل، فى ظروف غامضة.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين قيام "السيد.خ.ا" 43 سنة، المسجون على ذمة قضية متهم فيها بقتل زوجته، بشنق نفسه داخل دورة مياه سجن مركز شرطة رشيد، وبسؤال المتواجدين معه داخل محبسه قالوا إنهم فوجئوا بزميلهم معلق بملاية السرير بدورة المياه دون معرفة سبب ذلك.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة لبحث ملابستها، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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مصر 365