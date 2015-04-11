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بدء فعاليات مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الجامعات بالفيوم

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بدء فعاليات مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الجامعات بالفيوم بدء فعاليات مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الجامعات بالفيوم
تحت رعاية الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، والدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد عبدالوهاب، نائب رئس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، نظمت اليوم، السبت، الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم مسابقة اختيار الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، وتستمر المسابقة لمدة أربعة أيامٍ فى الفترة من 11 حتى 14 إبريل 2015.

وقال الدكتور مصطفى ثابت، مستشار رئيس الجامعة لشئون العلاقات العامة والإعلام، بأنه يشارك فى المسابقة 18 جامعة مصرية وهى "الأزهر – القاهرة - الإسكندرية – عين شمس – أسيوط – طنطا - المنصورة – الزقازيق – حلوان – المنيا - المنوفية - جنوب الوادى- بنها - بنى سويف- كفر الشيخ - سوهاج – دمهنور، بالإضافة إلى جامعة الفيوم".

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