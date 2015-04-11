غدا.. وزير التموين يفتتح فروعا جديدة للمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية

يفتتح الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية غد الأحد، فرعا جديدا لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى تفقد الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية والخبز للمواطنين بأسعار مناسبة .إعلان - Ads إعلان - Ads
>- التموين: طرح الأسماك الطازجة والمملحة والرنجة فى المجمعات بأسعار منخفضة
فيما سيقوم وزير التموين بزيارة مقر الكنيسة المرقسية بمحطة عرب الرمل لتهنئة المسيحيين بعيدهم، وبعدها سيقوم الوزير بافتتاح مخبز للقطاع الخاص بمنطقة الهانوفيل بالعجمى.
>- التموين: طرح الأسماك الطازجة والمملحة والرنجة فى المجمعات بأسعار منخفضة