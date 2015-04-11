الأمن السودانى يداهم معسكرا للمتمردين يستهدف شركات النفط بغرب كردفان

ذكرت قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السودانى، أن قواتها اقتحمت وفككت معسكرا لمجموعة من المتمردين بولاية غرب كردفان - وسط السودان - ، بعد أن ثبت تورطهم فى عمليات خطف للسيارات من حقول النفط بالمنطقة ، كما تورطوا سابقا فى خطف عمال نفط صينيين .

ونقل المركز السودانى للخدمات الصحفية ، عن مصادر أمنية وصفت بـ "المطلعة" اليوم السبت قولها " إن قوات الدعم السريع قامت بعلميات تمشيط واسعة النطاق بولاية غرب كردفان ، وتمكنت من اقتحام معسكر لمجموعة متمردة فى منطقة الدمبلوية بالولاية وتفكيكها ، وكبدت المجموعة خسائر فى الأرواح وأسرت قائدها " .

وقال مصدر بقوات الدعم السريع ، إن العمليات تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عمر البشير بتطهير البلاد من الحركات المتمردة وبسط الأمن والاستقرار، مبينا أنه تم تكبيد المجموعة خمسة من القتلى ، بجانب الاستيلاء على 3 سيارات بحالة جيدة ، ومدفع "دوشكا"، و3 مدافع جرينوف ، ودراجة نارية ، و15 بندقية "كلاشنكوف"، وكميات كبيرة من الذخائر .

وأشار المصدر إلى فرار بقية عناصر المجموعة هاربة من المعسكر مخلفة القتلى والأسرى بين صفوفها ، كما تم أسر قائدها والذى يدعى "الرزيقى" .

وأفاد المصدر أن المجموعة التى تدير المعسكر ظلت تقوم بعمليات النهب والسلب وخطف السيارات من حقول "البرصاية" و"كنار" و"بليلة" النفطية ، كما تورطت فى خطف ثلاثة عمال صينيين ، كما ظلت تستهدف شركات النفط وتقيم نقاط للجباية غير القانونية على المواطنين والتجار .

وأكد أن العملية بداية لتمشيط وتأمين واسعة النطاق تقوم بها قوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى ، فى إطار عمليات "الصيف الحاسم" التى تستهدف القضاء التام على حركات التمرد بالبلاد .