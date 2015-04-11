"داعش" يعلن عن فرص عمل لـ"ضعاف الإيمان" من بينها صحفيون وأطباء

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى عن فرص عمل جديدة، لمن أسماهم بـ"ضعاف الإيمان" الذين يخشون القتال المسلح فى صفوف التنظيم، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية فى تقرير لها اليوم السبت.

ونقلت الإندبندنت عن "أبو سعيد البريطانى" أحد أعضاء تنظيم داعش قوله: "نعلن عن توافر فرص لوظائف جديدة لهولاء الذين لا يرغبون فى خوض المعارك الحربية، والوظائف المعروضة تقى المتقدم إليها من ويلات ساحة المعارك".

وبدأت القائمة التى نشرها أبو سعيد على العديد من مواقع التواصل الاجتماعى بوظيفة تتطلب مهارات صحفية لمواجهة ما أسمته قائمة "داعش" بـ"التأثير السلبى" الذى تتركه وسائل الإعلام الغربية على التنظيم المسلح "داعش"، ولتطوير آلة التنظيم الإعلامية وقدرتها الترويجية.

وتضمنت قائمة الوظائف فرص عمل للأطباء والطباخين وميكانيكى السيارات وغيرهم من أصحاب الحرف المطلوبة فى أى مجتمع، حيث وعد أبو سعيد البريطانى فى إعلانه بمرتبات مجزية لمن ينال الوظيفة.

وقال عن طريق منشوره ان التنظيم فى حاجة لجنود فى حواجز التفتيش للبحث داخل السيارات، والتأكد من عدم وجود مواد ممنوعة مثل السجائر، أو العمل كرجال شرطة داخل المدن التى تقع تحت سيطرة التنظيم، لحض الناس على الصلاة ومعاقبة من يخالف الأمر.

وأضاف أن التنظيم فى حاجة لصانع قنابل ومتفجرات، مشيرا إلى أهمية تلك الوظيفة وارتفاع مرتبها لإغراء مزيد من المتطوعين الراغبين فى صناعة القنابل.

وأظهر التنظيم حاجته إلى مدرسين ليقوموا بتعليم الأطفال علوم الشريعة وفقا لمنظور الدولة الإسلامية، ومدربى لياقة بدنية لمساعدة المتطوعين الذين يعانون من بعض السمنة أو من هم ليسوا ذوى لياقة بدنية عالية.

وكان البريطانى قد هرب من إنجلترا للانضمام لجبهة النصرة أولا، لينشق عنها لاحقا وينضم لداعش، ويعتقد أنه فى نهاية العشرينيات من عمره، وقد حذر فى إعلانه الجواسيس الذين قد تسول لهم أنفسهم اختراق التنظيم المسلح عن طريق تلك الوظائف.

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