قاتل طالب العجوزة لـ"النيابة": "جاب سيرة أمى فى الهزار فطعنته"

أمر محمد مكى مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، بحبس طالب أربعة أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بقتل زميله بسبب المزاح بينهما، وسب المجنى عليه أم المتهم، كما أمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بالدفن.

وقال المتهم أمام النيابة إنه كان يمزح مع القتيل وتحول المزاح إلى مشادة كلامية وطعنه بعد أن تطرق فى الحديث إلى والدته.

كان قسم شرطة العجوزة تلقى إشارة باستقبال مستشفى إمبابة العام "عادل.ر" 19 سنة طالب بالمعهد الزراعى بشبرا مصابا بجرح طعنى بالجانب الأيسر من ناحية الصدر وتوفى.

وكشفت تحقيقات الأمن أن زميل القتيل تعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التى أودت بحياته إثر مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح تطورت إلى مشاجرة حال تواجدهما أمام منزل المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رئيس وضباط مباحث العجوزة من القبض على المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم وحرروا له المحضر اللازم وأحالوه إلى النيابة العامة.

- طالب يمزق جسد زميله بسبب المزاح فى العجوزة

>

>