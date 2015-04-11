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مورينيو: الدوري ممل؟ تشيلسي لم يسيطر

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مورينيو: الدوري ممل؟ تشيلسي لم يسيطر مورينيو: الدوري ممل؟ تشيلسي لم يسيطر

لا يعتقد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي أن المنافسة باتت مملة، بعدما اقترب البلوز من التتويج.

تشيلسي يحتل صدارة الدوري برصيد 70 نقطة بفارق 7 نقاط عن أرسنال الوصيف، ولعب البلوز مباراة أقل.

ولكن تشيلسي لايزال يمتلك مباريات أمام مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول في طريق حسم اللقب.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي: "الدوري في إنجلترا أصعب من البلاد الأخرى التي عملت بها، لأن عدد الفرق المتنافسين على المسابقة أكبر".

وأوضح "تشيلسي تنافس مع أرسنال ومانشستر يونايتد في الدور الأول، والآن انضم سيتي مع ليفربول".

وتابع "قدرات فرق منتصف الجدول تزيد الصعوبة .. وتشيلسي لم يسيطر حتى الآن ليصبح الدوري مملا".

وأتم مورينيو "ولكن الممتع أكثر أن نتوج".

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