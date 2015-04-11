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انطلاق مهرجان “أميرات الفراولة” بقصر ثقافة الإسماعيلية احتفالاً بشم النسيم

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انطلاق مهرجان “أميرات الفراولة” بقصر ثقافة الإسماعيلية احتفالاً بشم النسيم انطلاق مهرجان “أميرات الفراولة” بقصر ثقافة الإسماعيلية احتفالاً بشم النسيم

اللواء يس طاهر

افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مهرجان مسابقة أميرات الفراولة بعد توقف دام لعشرة سنوات والذى تنظمه إدارة السياحة بمحافظة الاسماعيلية.

يأتي هذا فى إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بأعياد الربيع وشم النسيم.

أقيم الحفل على خشبة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية وبمشاركة نحو مائة طفلة من أبناء الاسماعيلية.

وقال المحافظ إن المهرجانات بداية لعودة احتفالات المحافظة السنوية بأعياد الربيع وشم النسسم، لافتًا إلى أن الإسماعيلية أصبح مركز اهتمام العالم بعد اقتراب موعد افتتاح قناة السويس الجديدة التى يقام حفل عالمى لأفتتاحها على أرض الاسماعيلية.

وقال المحافظ لإن المهرجان يتضمن مهرجان للكشافة وعروض لعربات الزهور غدا الاحد فى أحتفالات ضخمة تؤكد أن بلد الامن والامان داعيا المواطنيين الى المشاركة فى كل الاحتفالات الخاصة بالربيع.

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