الخارجية الكندية تعين ديفيد سبرول سفيرا جديدا لها بليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الكندية تعيين ديفيد سبرول، سفيرا جديدا لها لدى ليبيا. وذكرت الخارجية الكندية- فى بيان مقتضب لها نشر هنا اليوم السبت، أن السفير الجديد سيباشر مهام عمله من مكتب السفارة فى تونس.

ومن جانبه، أكد السفير سبرول دعم كندا للحوار السياسى الذى تقوده بعثة الأمم المتحدة للدعم وعملية الانتقال الديمقراطى فى ليبيا، مشددا على أهمية أن تمتنع جميع الأطراف عن اتخاذ أى إجراءات من شأنها تقويض المفاوضات.

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