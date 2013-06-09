عودة قوية لسترة البليزر في صيف 2013

لا يُمكن لخزانتك أن تخلوَ هذا الموسم من سترة البليزر الشهيرة العصريّة والأنيقة. هذه السترة التي تأتي بحجم الجسم، وتتميّز بطابعها الكلاسيكيّ.

احتلّت هذه السترة الصدارة على منصّات عروض الأزياء. في البداية، كانت مخصّصة للأزياء العمليّة، أمّا اليوم فباتت قطعة عصريّة، يُمكنك تنسيقها مع سروال الجينز أو فساتينك أو غيرها... لقد تمّ رصد هذه الصيحة لدى Stella McCartney و Roberto Cavalli وRalph Lauren وغيرهم...

ولكي تظهري دوماً بأبهى طلّة، نُقدّم إليك النصائح التالية:

ـ لا ترتدي سترة البليزر مع سروال واسع، بل نسّقيها مع تصاميم ضيّقة لكي تبرزي جمالها.

ـ لا تختاري البليزر الأكبر من حجم جسمك، فعودة البليزر هذا الموسم، أتت بشكل أنيق وضيّق، لكي تبرز تفاصيل جسمك بحشمة.

ـ لا تخافي من تبنّي سترات البليزر الملوّنة، إذ إنّها من أساسيّات الموضة. طبعاً، يُمكنك التنويع بين السترات الكلاسيكيّة اللون كالأسود والأبيض والكحليّ والرماديّ، ولكن لا تفوّتي عليك فرصة التألّق بالألوان الصارخة، كالفوشيا والأزرق والأحمر وغير ذلك...

ـ اختاري الاكسسوارات المناسبة لسترة البليزر، كالسلاسل الطويلة، والأساور العريضة والأقراط البارزة، فهي مناسبة لهذا الأسلوب العصريّ.

ـ لا تحدي نفسك بنوع معين من الأحذية، اذ يليق بسترة البليزر مختلف الأنواع سواء أكانت الباليرينا أو الأحذية ذات الكعوب العالية. لكن يفضل الا تتوجهي نحو الأحذية الرياضية لكي لا تؤثري على شكلها وطابعها الأنيق.