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طالب يمزق جسد زميله بسبب المزاح فى العجوزة

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طالب يمزق جسد زميله بسبب المزاح فى العجوزة طالب يمزق جسد زميله بسبب المزاح فى العجوزة
مزق طالب جسد زميله بالعجوزة أثناء مزاحهما، ما أسفر عن مقتله قبل نقل جثته إلى المستشفى، والقبض على المتهم.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة العجوزة إشارة باستقبال مستشفى إمبابة العام "عادل.ر" 19 سنة طالب بالمعهد الزراعى بشبرا مصابا بجرح طعنى بالجانب الأيسر من ناحية الصدر وتوفى.

وكشفت تحقيقات الأمن أن زميل القتيل تعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التى أودت بحياته إثر مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح تطورت إلى مشاجرة حال تواجدهما أمام منزل المتهم،
>وعقب تقنين الإجراءات تمكن رئيس وضباط مباحث العجوزة من القبض على المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم وحرروا له المحضر اللازم وأحالوه إلى النيابة العامة.

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مصر 365