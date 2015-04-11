محمد حماقي ونانسي عجرم في احتفال “يوني واي” باستاد القاهرة 17 أبريل

يحي الفنان “محمد حماقي” والفنانة “نانسي عجرم” احتفال شركة “يوني واي” بمرور عام على افتتاح نشاطها بمصر، وذلك يوم الجمعة الموافق 17 ابريل الجاري، في الرابعة عصرا باستاد القاهرة.

وقال رئيس الشركة الدكتور إسلام محمد، إن الحفل سوف يشارك فيه عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، كما تنظم “يوني وأي”مؤتمرا لتكريم أعضائها المميزين قبل الحفل في الحادية عشر صباحا .

وأضاف في تصريحات صحفية أن “يوني واي” حريصة على تنظيم تلك الحفلات بشكل دوري لتنشيط السياحة، وتعزيز العلاقات بين كبار المستثمرين وأصحاب شركات السياحة.

وأوضح د.إسلام، أن عددا من الشخصيات العامة المشاركة في الحفل سوف يلقون كلمات حول أهمية تعزيز السياحة الداخلية والخارجية، كما سيتخلله أيضا عدداً من الأنشطة الترفيهية المختلفة.

وأشار إلى حرص “يوني واي” الدائم على المشاركة المجتمعية لأداء دورها كشركة وطنية تسهم في دعم الاقتصاد والسياحة، وتوفير فرص العمل للشباب دون تحميل الدولة أي أعباء إضافية، مضيفا أن الشركة تعقد دورات تدريبية باستمرار لأعضائها لرفع كفاءتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.