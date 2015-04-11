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بالصور.. محافظ سوهاج يشهد مهرجان ذوي الاحتياجات الخاصة بالاستاد الرياضى‎

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بالصور.. محافظ سوهاج يشهد مهرجان ذوي الاحتياجات الخاصة بالاستاد الرياضى‎ بالصور.. محافظ سوهاج يشهد مهرجان ذوي الاحتياجات الخاصة بالاستاد الرياضى‎

شهد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضى المهرجان الرياضى لذوى الاحتياجات الخاصة في حضور أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة ومراد حمدى رئيس مجلس إدارة الايمان لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد المحافظ، على السعى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة من ابناء محافظة سوهاج، مطالبًا أياهم بتحقيق المراكز الأولى في المسابقات والبطولات التى يشاركون فيها، لإن ممارسة الرياضة تساعد في الارتقاء بسلوك الانسان .

وتم تقديم عدد من مباريات ذوى الاحتياجات الخاصة في العاب كرة طائرة جلوس وكراسي متحركة تنس طاولة وكرة جرس للمكفوفين وكرة قدم صم بكم وتم تقديم عدد من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية.

وفى نهاية الاحتفال، كرم المحافظ اللاعبين الفائزين في الألعاب الرياضية وقام بتوزيع الجوائز تشجيعاً لهؤلاء الشباب لدمجهم مع المجتمع.

 

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