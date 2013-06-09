Charlotte Casiraghi أجمل أميرات أوروبا

نجحت أميرة موناكو الشابة "شارلوت كاسيراغي" Charlotte Casiraghi في لفت أنظار الصحافة حول العالم إلى جمالها وأناقتها، إضافة إلى كونها ابنة الأميرة "كارولين" Caroline أميرة "هانوفر".

تتمتّع الأميرة الجميلة بستايل حيويّ جذّاب، لا ينقص من مكانتها الاجتماعيّة، فهي تحرص دوماً على الظهور بمظهر عصريّ وأنيق. ويُمكن أن نعتبر الأميرة إحدى أهمّ أيقونات الموضة في العالم، حيث اختارتها دار "غوتشي" Gucci لتكون الوجه الإعلانيّ لها في عام 2012.

كذلك عرفت الأميرة شارلوت بعشقها لتصاميم دار "شانيل" Chanel ، إذ تألقت في آخر ظهور رسميّ لها كأحد أفراد العائلة المالكة بفستان ورديّ ناعم ذي تصميم قصير من الأمام، حمل توقيع الدار الفرنسيّة العريقة.

شاهدي في الصور أجمل إطلالات الأميرة "شارلوت كاسيراغي" Charlotte Casiraghi