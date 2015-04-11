أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

​بالصور.. معرض لمعدات وآلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا

Google+ Print
​بالصور.. معرض لمعدات وآلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا ​بالصور.. معرض لمعدات وآلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا


> أعلن اللواء صلاح الدين زيادة ، محافظ المنيا، عن إقامة معرض للمعدات والآلات خلال الفترة من 20- 30 أبريل الجاري باستراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل ، موضحًا أنه سيعد الأول من نوعه، للمعدات والآلات التي تستخدم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشباب المحافظة، بهدف توفير فرص عمل وتدريب لشباب الخريجين على مشروعات تخدم المكونات البيئة المحيطة بهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالمجلس التنفيذي للمحافظة اليوم ، وأكد المحافظ إن المعرض سيكون بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وسيتم عرض مئات الآلات والمعدات لأفكار مشروعات مبتكرة مع تقديم كافة أشكال الدعم الفني شاملة التدريب على كيفية عمل الآلات.

وأضاف المحافظ، إن هناك ست جهات ستقوم بتوفير التمويل اللازم للشباب وهي البنك الأهلي وبنك وبنك ناصر الاجتماعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي والصندوق الاجتماعي للتنمية وجهاز تشغيل شباب الخريجين.

ودعا المحافظ الشباب للتفكير بشكل جاد في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها بوابة العبور للمستقبل، وهي الأمل لدفع عجلة الاقتصاد المصري. ​

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي