​بالصور.. معرض لمعدات وآلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا



> أعلن اللواء صلاح الدين زيادة ، محافظ المنيا، عن إقامة معرض للمعدات والآلات خلال الفترة من 20- 30 أبريل الجاري باستراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل ، موضحًا أنه سيعد الأول من نوعه، للمعدات والآلات التي تستخدم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشباب المحافظة، بهدف توفير فرص عمل وتدريب لشباب الخريجين على مشروعات تخدم المكونات البيئة المحيطة بهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالمجلس التنفيذي للمحافظة اليوم ، وأكد المحافظ إن المعرض سيكون بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وسيتم عرض مئات الآلات والمعدات لأفكار مشروعات مبتكرة مع تقديم كافة أشكال الدعم الفني شاملة التدريب على كيفية عمل الآلات.

وأضاف المحافظ، إن هناك ست جهات ستقوم بتوفير التمويل اللازم للشباب وهي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك ناصر الاجتماعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي والصندوق الاجتماعي للتنمية وجهاز تشغيل شباب الخريجين.

ودعا المحافظ الشباب للتفكير بشكل جاد في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها بوابة العبور للمستقبل، وهي الأمل لدفع عجلة الاقتصاد المصري. ​