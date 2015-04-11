لصاحبات القوام الممتلئ: استوحوا إطلالاتكنّ من "صوفيا فيرغارا"

جميعنا متفّق على أنّ السيدة ذات القوام الأنثوي الممتلئ، تبدو أكثر جاذبيّة وصحّة من السيّدة النحيلة، وخاصّة إذا عرفت كيف تنسّق إطلالة تبرز منحنيات جسمها بطريقة جميلة، كما تفعل النجمة اللاتينيّة الجذّابة Sofia Vergara. ولهذا انتقينا لك اليوم بعضاً من أجمل إطلالاتها، لتستوحي منها النساء الممتلئات.

هناك فرق كبير، طبعاً، بين السيدة السمينة وتلك الممتلئة، التي تحافظ على صحّتها وجسمها كما تفعل Sofia، فهي لا تعدّ من النحيلات لكن قوامها يعتبر من الأجمل والأكثر أنوثة، خاصّة وأنّها تعرف كيف تختار الملابس والأكسسوارات التي تظهره بأجمل طريقة. وسلاحها الأوّل هو الكعب العالي، حيث أنّها لا تتخلّى عنه، سواء كانت الإطلالة صباحيّة أو مسائيّة. كما أنّها تختار القصّات الضيّقة على الفساتين، أو التنانير التي تصل إلى الركبة، وهذا النوع يعطي الجسم قالباً جميلاً. كما أنّها تعتمد مختلف الألوان على تنوّعها، لكنّها تحاول أن تختار الفاتحة منها للأماكن النحيفة من جسمها والداكنة للأماكن الأكثر امتلاءً، وبذلك تخدع البصر وتخلق شكلاً متناسقاً. أما سراويل الجينز، فغالباً ما تختارمنها ذات الأرجل الواسعة من الأسفل، وهذا النوع يصنع توازناً مع الأوراك الممتلئة نسبيّاً. وإن اختارت جينز ضيّقاً، فهي تختار معه توب واسعة أو سترة بليزر، لأنّ الطبقات المتعدّدة تخفي عيوب الجسم أيضاً.

اخترنا اليوم بعض أجمل إطلالات Sofia Vergara بالفساتين الرائعة على السجّادة الحمراء، وبالملابس الكاجوال في الشارع. شاهديها وتعلّمي منها كيف تبرزين منحنيات جسمك وقوامك الممتلئ، بأجمل طريقة ممكنة.

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