8 فوائد للفاصوليا الخضراء أهمها علاج الضغط والسكر وتهدئة الأعصاب

الفاصوليا الخضراء من أهم الخضروات، التى تتميز بطولها ولونها الأخضر.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الفاصوليا الخضراء تحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات، مثل الحديد والنحاس والألياف، وفيتامين أ.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، أهم الفوائد الغذائية للفاصوليا الخضراء، وهى:

1- تحتوى على نسبة عالية من الماء، وتتميز بانخفاض السعرات الحرارية، وهذا يدل على أنها الغذاء الجيد أثناء إتباع الحميات الغذائية الهامة.

>2- تساعد على الشعور بالهدوء والاسترخاء، وتهدئة الأعصاب.

>3- تعمل على إدرار البول.

>4- تساعد على تنشيط إنزيمات الكبد.

>5- تساعد على نمو الجسم.

>6- تحافظ على صحة القلب، وتحد من الإصابة بإمراضه.

>7- تحد من ارتفاع ضغط الدم، وتعتبر علاج قوى لأصحاب الضغط المرتفع.

>8- تعتبر غذاء جيد لمرضى السكر لأنها تحد من ارتفاعه وتحافظ على مستواه فى الجسم.

وأخيرا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بتجنب تناول الفاصوليا للأشخاص المصابون بمشاكل للقولون، وفى حالة تناولهم لها تكون مسلوقة جيدا.