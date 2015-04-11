تدريب طلاب طب أسنان القاهرة فى جراحة ضمور اللثة على رؤوس الخراف

أكدت الدكتورة منى صلاح درهوس، رئيس قسم طب الفم والتشخيص وعلاج اللثة بطب القاهرة، عقد ورشة عمل على هامش مؤتمر طب أسنان القاهرة، بالأمس مع أستاذ من جامعة بايرن على رؤوس الخراف، لنقل شريحة من سقف الحلق لتغطية الأسنان ذات الجذور المكشوفة والتى يعانى أصحابها من ضمور باللثة وتم تدريب 60 طالبا على هذا النوع من الجراحة.>وأشارت الدكتورة كمنى، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم الإعلان عن اتفاقية مع جامعة كيل الألمانية لتبادل الخبرات والطلبة والأساتذة بين جامعة طب أسنان القاهرة والجامعة الألمانية، موضحة عمل كتاب مشترك بين أساتذة الجامعتين يتم نشره خلال الــ6 أشهر المقبلة عن علاج اللثة، ويشمل كل الأبحاث الجديدة فى كل الموضوعات الخاصة باللثة وسيتم تدريسه فى معظم جامعات ألمانيا وجامعة القاهرة موضحة أنه خلال مؤتمر اليوم تم عقد اجتماع مع 4 من أساتذة جامعة كيل وهم رئيس قسم جراحة الفك ورئيس قسم العلاج التحفظى واللثة ورئيس قسم طب أسنان الأطفال لوضع الخطوط الاسترشادية لكيفية التعامل مع المرضى ذوى.

الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من أمراض القلب والكبد والكلى والمرضى الذين يتناولون علاج للسرطان لإعطائهم بعض العلاجات قبل البدء فى علاج الأسنان كل مريض حسب نوع المرض الذى يعانى منة للمحافظة على حياة المرضى تجنبا لحدوث أى مضاعفات أو وفاة هؤلاء المرضى على كرسى الأسنان.

وقالت إن هذه الخطوط الاسترشادية سيتم طبعها وتوزيعها على أطباء وزارة الصحة والجامعات لتطبيقها على المرضى لحمياتهم من أى مضاعفات.