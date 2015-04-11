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فريق كويتى ينجح بزراعة قوقعتين لطفلين فقدا السمع منذ الولادة

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فريق كويتى ينجح بزراعة قوقعتين لطفلين فقدا السمع منذ الولادة فريق كويتى ينجح بزراعة قوقعتين لطفلين فقدا السمع منذ الولادة
صرح رئيس مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة بوزارة الصحة الكويتية الدكتور باسل الصباح، بأن فريقا طبيا كويتيا نجح فى إجراء عمليتين لزراعة القوقعة فى الأذنين لطفلين فقدا السمع منذ الولادة.

وقال الدكتور الصباح - الذى ترأس الفريق الجراحى والذى يشغل أيضا منصب مدير برنامج زراعة القوقعة والعضو المؤسس فى الأكاديمية العربية للأذن وزراعة القوقعة فى تصريحات اليوم السبت، إن العمليتين أجريتا فى (مستشفى زين) التابع لمنطقة الصباح الصحية دون أى مضاعفات للطفلين.

وأضاف أنه بعد إجراء الفحوص الأساسية وتشخيص الحالتين تم وضع خطة العلاج من قبل الفريق العلاجى، مبينا أن إجراء عملية زراعة القوقعة لمريض واحد للأذنين بنفس الوقت يعتبر من العمليات النادرة.

وأوضح الدكتور الصباح أن إجراء مثل تلك العمليات فى الكويت يدل على أن الكوادر الكويتية المتخصصة والإمكانات الطبية الوطنية بلغت من الكفاءة والخبرة ما يؤهلها لإجراء هذه العمليات بكل نجاح.

وذكر أن برنامج زراعة القوقعة فى الكويت أثبت نجاحه باتباعه كل الإجراءات المعتمدة عالميا، لافتا إلى الإشادة والثناء بهذا البرنامج من قبل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بزراعة القوقعة وإبداء الرضى التام عن برنامج زراعة القوقعة فى الكويت.

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مصر 365