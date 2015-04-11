أحمد الجروان ينتقد موقف البرلمان الباكستانى من "عاصفة الحزم"

أعرب رئيس البرلمان العربى أحمد الجروان عن خيبة أمله ازاء قرار البرلمان الباكستانى الذى دعا الحكومة الباكستانية إلى الحياد فى الصراع اليمنى، واصفا القرار بأنه لا يتسق مع التوجه الدولى والعربى والإسلامى، الذى استبشرت به الشعوب خيرا من أجل دعم الشرعية فى اليمن وترسيخ الأمن والسلم فى الوطن العربى والإسلامى.

وقال الجروان فى بيان صحفى أصدره البرلمان العربى من مقره بالقاهرة اليوم السبت، "إن الشعب العربى استقبل خبر مشاركة باكستان ضمن تحالف "عاصفة الحزم" بالتفاؤل والحماس على أمل استمرار تشكيل قوة عربية وإسلامية تقف مع الحق ضد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعوب العربية والإسلامية، وتعمل من أجل الأمن والسلام فى العالم أجمع، إلا أن قرار البرلمان الباكستانى الأخير جاء صادما للشعب العربى والإسلامى ومخيبا للآمال".

ودعا الجروان البرلمان الباكستانى إلى الاتساق مع إرادة الشعوب فى ظل هذه الظروف المفصلية التى يمر بها العالم العربى والإسلامى، ودعم قرار الشعب والحكومة الباكستانية المؤيد لتحالف "عاصفة الحزم".

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