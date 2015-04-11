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بالصور.. رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لإزالة المخالفات بالسوق السياحى

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شنت سلطات مجلس مدينة الأقصر، حملة بقيادة العميد أحمد نسيم رئيس المدينة، لإزالة المخالفات بشارع السوق السياحى بوسط المدينة.

ونجحت الحملة فى إزالة المخلفات من أعلى أسطح التند الخشبية بالسوق السياحى، وأيضا إزالة التند الخاصة بأصحاب فرش الخضر والفاكهة والباعة الجائلين بسوق مدرسة الصنايع، بداية من كوبرى أبو الجود حتى مدرسة الصنايع، ثم استأنفت الحملة عملها مرة أخرى من أمام مدرسة الصنايع حى شارع يوسف حسن، وتم إزالة كافة التند بالكامل وذلك للحفاظ على المظهر العام والحضارى للمدينة.

وشهدت الحملة محاولات للاعتداء على رئيس حى وسط وفرقة الإنقاذ من قبل بعض المعترضين أثناء عملية إزالة التند بشارع السوق.

جانب من حملة الإزالة -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من حملة الإزالة

أثناء عملية الإزالة -اليوم السابع -4 -2015
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أثناء عملية الإزالة

أثناء إزالة التند بشارع مدرسة الصنايع -اليوم السابع -4 -2015
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أثناء إزالة التند بشارع مدرسة الصنايع


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