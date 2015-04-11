بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ وقيادات المحافظة يحتفلون بيوم اليتيم

أقامت مديرية أمن كفر الشيخ اليوم احتفالا بيوم اليتيم حضره اللواء عبد الرحمن شرف مساعد الوزير مدير أمن كفر الشيخ ونائبه اللواء مصطفى تمام ولفيف من قيادات المديرية بنادى الشرطة بمدينة كفر الشيخ وفى حضور العديد من الأطفال من دور الرعاية المختلفة حيث تم تقديم الهدايا العينية لعدد 103 منهم من مختلف المراحل العمرية وحضور العديد من المشرفين على معيشتهم بالدور وخلال الحفل قدمت العديد من الفقرات من الأغانى وعروض الساحر وغيرها ولاقى هذا استحسان الجميع من الحضور.

أكد اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ أن الاحتفال يأتى فى إطار سياسة الوزارة التى تستهدف فى أحد محاورها على التواصل الاجتماعى مع المواطنين والاهتمام بالمناسبات الاجتماعية لهم بما يحقق الترابط والتلاحم بين أجهزة الوزارة والجمهور.



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مدير أمن كفر الشيخ أثناء الاحتفال



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مدير أمن كفر الشيخ ونائبه أثناء الاحتفال بالتكريم



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تكريم الأطفال الأيتام



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الأطفال أثناء الاحتفال



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جانب من الأطفال



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جانب من الحضور



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الأطفال الأيتام أثناء الاحتفال