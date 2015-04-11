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“كلام في سرك” يكشف عن مخازن ممتلئة بفسيخ غير صالح للاستخدام الآدمي

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“كلام في سرك” يكشف عن مخازن ممتلئة بفسيخ غير صالح للاستخدام الآدمي “كلام في سرك” يكشف عن مخازن ممتلئة بفسيخ غير صالح للاستخدام الآدمي

 

يعرض غدآ الأحد الإعلامي أحمد رجب في برنامجة ” كلام في سرك ” مهمة خاصة جديدة بمناسبة الإحتفال بأعياد الربيع حيث شارك رجب ضباط مباحث وأطباء وزارة الصحة في المهمة الخاصة التي قامو بها والتي استهدفت منافذ بيع اسماك الفسيخ والسردين والملوحة حيث رصد مذيع قناة الحياة مخازن ممتلئة بالفسيخ في حالة تعفن رمي ظاهر للعين المجردة ويارقات حشرات داخل بطون الاسماك المتحللة وكميات من الملح الصناعي غير الصالح للاستخدام الآدمي .

شملت المهمة الخاصة عدد كبير من قيادات مباحث التموين تحت اشراف اللواء مدحت عبدالله مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لمباحث التموين والاستاذ الدكتور السيد عبيد وكيل أول وزارة الزراعة ومدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة  .

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