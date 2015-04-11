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ضبط 3 أطنان فسيخ فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمي بجنوب الأقصر

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ضبط 3 أطنان فسيخ فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمي بجنوب الأقصر ضبط 3 أطنان فسيخ فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمي بجنوب الأقصر

 

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمركز إسنا جنوب الأقصر من ضبط ثلاثة أطنان فسيخ فاسد وغير صالح للإستخدام الآدمي في إطار الاستعدادات لاحتفالات أعياد شم النسيم بناءا على تعليمات الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر .

وقال محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا، أن الحملة التي شارك فيها زكريا محمود مغازى مدير عام الرقابة بتموين اسنا و جمال سلام مراقب أول الأغذية بالصحة ومحمد صديق مدنى مدير تموين اسنا ومحمد بسطاوى و السيد محمد احمد و ابراهيم الدسوقى مفتشي ، أسفرت عن ضبط ثلاثة اطنان من الفسيخ الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الأدمى بمحزن يمكله المواطن منصور. ع. ه وشقيقه.

وأكد سليمان على مواصلة الحملات حماية للمستهلك من جشع وفساد التجار بمركز ومدينة اسنا .

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