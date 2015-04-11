النصر الصوفي: إيران حليف استراتيجي لإسرائيل ..وتستخدم سلاح الطائفية لتمزيق العرب

قال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، إن إيران تستخدم سلاح الطائفية لتمزيق الوطن العربي وتشتيته، وهي السبب الرئيسي في الحروب الواقعة الآن في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وتدعي أنها ضد إسرائيل، وهذا غير صحيح.

وأشار زايد إلى أن إيران دعمت القاعدة وساعدتها في الوصول إلى أفغانستان لضرب الروس لصالح أمريكا، ودعمت صالح والحوثيين والقاعدة في اليمن بهدف تفكيك اليمن والسيطرة عليه ليكون بوابته لدخول الخليج، مطالبا الإعلام العربي والمصري بكشف حقيقة المؤامرات التي تقودها إيران ضد مصر والوطن العربي.