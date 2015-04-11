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جامعة القاهرة: الطالب يتحمل 10% فقط من التكلفة الفعلية للإقامة بالمدينة الجامعية

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جامعة القاهرة: الطالب يتحمل 10% فقط من التكلفة الفعلية للإقامة بالمدينة الجامعية جامعة القاهرة: الطالب يتحمل 10% فقط من التكلفة الفعلية للإقامة بالمدينة الجامعية

قام الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بزيارة مفاجئة لصالة الطعام بالمدينة الجامعية للطلبة فى إطار متابعة الأوضاع فى المدن الجامعية حيث أجرى حوارا مع الطلاب للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة للطلاب، حرص إدارة الجامعة على تحسين الاوضاع فى المدن الجامعية فيما يتعلق بالاقامة والاعاشة وتجهيزات المطابخ والوجبات الغذاىْية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التكلفة العالية التى لا يدفع منها الطالب إلا نحو 10% من قيمتها الفعلية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.

وتفقد نصار مطبخ المدينة الجامعية قبل أن يتناول وجبة الغذاء مع الطلبة بحضور عميد كلية الهندسة الدكتور شريف مراد ووكيل الكلية الدكتور حنفى الزهيرى ومديرعام المدن الجامعية ماجدة مصيلحى.

أ ش أ

 

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