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ننشر خريطة إنقطاع الكهرباء بشبين الكوم والشهداء غداً الأحد

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ننشر خريطة إنقطاع الكهرباء بشبين الكوم والشهداء غداً الأحد ننشر خريطة إنقطاع الكهرباء بشبين الكوم والشهداء غداً الأحد

 

ديوان عام محافظة المنوفية

أعلن المهندس محمد عسل وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية عن خطة إنقطاع التيار الكهربائى بمركزى شبين الكوم والشهداء غدا لفصل تفريع محطتي الشهداء ومحولات شبين القديمة الفنلندية وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9صباحا يوم الأحد الموافق 12/4/2015 وذلك لضرورة فك منشر بين منوف / الشهداء .

المناطق المتأثرة بالفصل:

محطتي الشهداء : ( المدن و القري التابعة لها بالكامل )

محطة محولات شبين القديمة : ( البحرية 1 ، 2 – المدينة 5 – مساكن المصنع – السوق 2 – الأوقاف – أبو مشهور – بتبس – المدينة 3 – الصالة المغطاه – الأوقاف 2 – المجاري 1 – منوف 2 – البتانون 1 ، 2 )

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