أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

عواصف ترابية ورياح شديدة بالبحر الاحمر

Google+ Print
عواصف ترابية ورياح شديدة بالبحر الاحمر عواصف ترابية ورياح شديدة بالبحر الاحمر

ميناء “سفاجا” أحد موانى البحر الأحمر

شهدت محافظة البحر الاحمر حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية حيث تعرضت لعواصف ترابية ورياح شديدة وأثرت علي نشاط الرحلات السياحية البحرية والغطس ورحلات الصيد في البحر الاجمر.

واكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا البحري شهد مغادرة العبارة “أمانة” وعلى متنها 1007 معتمرين متجهة إلى ميناء ينبع السعودي.

وغادر ميناء الغردقة العبارة “مسرة” وعلى متنها 600 راكب و9 سيارات متجهة إلى ميناء ضبا السعودي.

وكانت هيئة الموانئ قد أعلنت عن إعادة فتح ميناءي سفاجا والغردقة، بعد تحسن الأحوال الجوية، بعد أن تم إغلاق الميناءين أمس بسبب وصول شدة الرياح

لأكثر من 30 عقدة في الساعة وارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار قبل أن يتم إعادة فتحهما .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا