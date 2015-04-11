عواصف ترابية ورياح شديدة بالبحر الاحمر

شهدت محافظة البحر الاحمر حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية حيث تعرضت لعواصف ترابية ورياح شديدة وأثرت علي نشاط الرحلات السياحية البحرية والغطس ورحلات الصيد في البحر الاجمر.

واكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا البحري شهد مغادرة العبارة “أمانة” وعلى متنها 1007 معتمرين متجهة إلى ميناء ينبع السعودي.

وغادر ميناء الغردقة العبارة “مسرة” وعلى متنها 600 راكب و9 سيارات متجهة إلى ميناء ضبا السعودي.

وكانت هيئة الموانئ قد أعلنت عن إعادة فتح ميناءي سفاجا والغردقة، بعد تحسن الأحوال الجوية، بعد أن تم إغلاق الميناءين أمس بسبب وصول شدة الرياح

لأكثر من 30 عقدة في الساعة وارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار قبل أن يتم إعادة فتحهما .