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محافظ الأقصر يقرر حظر نقل المواد البترولية والتموينية المدعمة دون تصريح

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محافظ الأقصر يقرر حظر نقل المواد البترولية والتموينية المدعمة دون تصريح محافظ الأقصر يقرر حظر نقل المواد البترولية والتموينية المدعمة دون تصريح

“محافظ الأقصر “محمد بدر

أصدر محمد بدر محافظ الأقصر قراراً بحظر نقل أو الشروع فى نقل المواد البترولية أو التموينية المدعمة، بكل أنواعها، داخل نطاق المحافظة أو خارجها، دون الحصول على تصريح من أجهزة أو الأجهزة المعنية، وفرض عقوبات على المخالفين، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على تجار السوق السوداء وإيصال الدعم لمستحقيه .

وقال بدر إنه تمت مضاعفة العقوبة على المخالفين، حيث نص القرار فى مادته الثانية على أن تتولى مديرية التموين بالتنسيق مع إدارة المرور والجهات المعنية ضبط كل أنواع المركبات المخالفة سواء مركبات النقل السريع وما تشتمل عليه أو مركبات النقل البطىء وكل أدواته المنصوص عليهما بالمادة الثالثة من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتحرير المحاضر اللازمة وإخطار إدارة المرور للتحفظ عليها لمدة 3 أشهر واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون المرور والقواعد المنظمة له.

وأكد محافظ الاقصر أنه فى حالة تكرار المخالفة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار لمرة أخرى يتم التحفظ على المركبة لمدة 6 أشهر مع اتخاذ الإجراءات والتدابير وفقا لأحكام قانون المرور.​

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