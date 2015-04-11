موقع «فيورنتيا الإيطالي» ينشر تقرير بالعربية : مصلحة النادي أهم من محمد صلاح

اعتبر موقع نادي فيورنتيا الإيطالي « فيولا نيوز» إن مشجعي نادي يوفنتوس يعتبرون أن تشجيع نادي فيورنتينا خيانة مؤكدين أن مصلحة النادي العجوز أهم من مصلحة محمد صلاح.

وقال الموقع إن مشجعي يوفنتوس استهزاؤ من صلاح بعد الهزيمة الساحقة لفيورنتينا بـ3 أهداف مقابل لا شيئ مؤكدين ان النادي بالغ في تقديم محمد صلاح.

وجاء نص التقرير على الموقع باللغة العربية والإيطالية كالأتي :« تصل إليه الكرة من جوميز، يبدأ الموتور الداخلي في الحركة، يصل الموتور إلى السرعة القصوى، الكرة في شباك يوفنتوس، في هذا التوقيت، سترى مشاعر متباينة داخل رابطة جمهور يوفنتوس في مصر، ما بين غضب من دخول هدف في مرماهم، كما هي العادة في هذه المواقف، وبين سعادة بهدف للنجم المصري المتألق مع فيورنتينا هذا الموسم، محمد صلاح.

هذا ما حدث عندما سجل محمد صلاح الهدف الأول في مرمى يوفنتوس، في مباراة الذهاب من دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا، مشهد تكرر مرة أخرى بعدما سجل صلاح الهدف الثاني في شباك اليوفي، ليوجه جمهور يوفنتوس في مصر رسالة خاصة لعشاق السيدة العجوز، من سيشجع فيورنتينا في مباراة العودة فهو خائن!.

“لا يمكنني أن أتخيل أن هؤلاء الأشخاص مشجعين ليوفنتوس، هذه خيانة، حتى وإن كان صلاح هو من سجل في مرمانا، مصلحة يوفنتوس أهم من مصلحة صلاح بالنسبة لي” .. هكذا يرى ، “لؤي” ، نائب رئيس رابطة عشاق يوفنتوس في مصر، كان أحد الغاضبين من سعادة بعض الجماهير من هدف صلاح.

“نعم مصلحة يوفنتوس أهم من صلاح، لكن لا يمكنني أن أخفي سعادتي بهدف بهذه الطريقة، ومن لاعب مصري، كنت سعيد بهدف صلاح، بنفس قدر سعادتي بتأهل يوفنتوس إلى النهائي”، .. كان هذا “حسام شلبي” ، أحد أعضاء الرابطة الذي نال جانب كبير من غضب جمهور يوفنتوس، الذي شاهد المباراة.

عقب خروج فيورنتينا من الكأس، بعد الخسارة أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف، نال صلاح جانبا كبيرا من الاستهزاء من جماهير يوفنتوس في مصر، الجمهور يرى أن الإعلام الإيطالي بالغ كثيرا في تقييم صلاح، والذي بدأ يقارنه بأسماء عملاقة بحجم روبيرتو باجيو، ليونيل ميسي، والظاهرة رونالدو.

في النهاية ، ورغم أن جمهور فيورنتينا أصبح في تصاعد مستمر في مصر، يرى أعضاء رابطة اليوفي في مصر أن صلاح يجب أن يبقى في فيورنتينا، بعد تألقه اللافت هذا الموسم، “أحمد شديد” أحد أعضاء الرابطة يقول :”على الرغم من كوني “يوفنتينو” وأن جمهور فيورنتينا أصبح في تصاعد، إلا أن صلاح يجب أن يبقى مع الفيولا، الموسم المقبل، بإمكانه أن يشكل ثنائي خطير مع جيوسيبي روسي، ربما نرى وجها آخر لفيورنتينا معه، إذا عاد لتشيلسي فهذا يعني عودته لنقطة الصفر من جديد””.