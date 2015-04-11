بالصور.. ضبط ربع طن فسيخ فاسد

بورسعيد جمال نوفل

قامت مديرية امن بورسعيد باجراءات مكثفة لإستقبال اعياد الربيع “شم النسيم” وما تقوم به الجهات الأمنية من حملات مكثفة خاصة على الأطعمة والسلع الغذائية لضمان سلامة السادة المواطنين والعمل على ضبط معدومى الضمير ممن يقومون بعرض سلع غذائية فاسدة للبيع مستغلين تلك المواسم واقبال السادة المواطنين على شراء سلع بعينها.

وتوصلت تحريات العميد خالد العوادلى رئيس قسم شرطة التموين بمديرية امن بورسعيد الى قيام المدعو مسعد مسعد الجبرونى،وشهرتة اسعد الجبرونى،صاحب محل اسعد الجبرونى للأسماك والكائن بشارع الروضة والشرقية – نطاق حى العرب بتجهيز كمية كبيرة من اسماك “الفسيخ” الفاسدة لبيعها للجمهور مستغلا اعياد شم النسيم .

ووجه مدير امن بورسعيد بالقيام بمأمورية ضمت العميد خالد العوادلى والرائد محمد عبد المنعم ،وكيل قسم شرطة التموين والسادة مفتشى الأغذية والطب البيطرى حيث تم مداهمة المحل المذكور واسفر ذلك عن ضبط 250 كيلوجرام من اسماك الفسيخ الفاسدة يعلوها “الديدان الحية” .

> افاد تقرير فحص العينة بوجود ديدان حية واطوار حشرية بصورة واضحة بعرض المضبوطات على الطب البيطرى.

كما وجد تغيرات واضحة بالأسماك من حيث اللون والملمس والرائحة والجلد لونة بنى وبة لزوجة واضحة .مخالفا بذلك القانون رقم 10 لسنة 66 لعرضة مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمى .

ووجه اللواء فيصل دويدار مدير امن بورسعيد بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة مع تشديد الرقابة على الأسواق خاصة خلال تلك الأيام وضبط كافة المخالفين حفاظا على صحة السادة المواطنين .