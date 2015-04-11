أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. ضبط ربع طن فسيخ فاسد

Google+ Print
بالصور.. ضبط ربع طن فسيخ فاسد بالصور.. ضبط ربع طن فسيخ فاسد

بعض الكميات التى تم ضبطها فى المحل

بورسعيد جمال نوفل

قامت مديرية امن بورسعيد باجراءات مكثفة لإستقبال اعياد الربيع “شم النسيم” وما تقوم به الجهات الأمنية من حملات مكثفة خاصة على الأطعمة والسلع الغذائية لضمان سلامة السادة المواطنين والعمل على ضبط معدومى الضمير ممن يقومون بعرض سلع غذائية فاسدة للبيع مستغلين تلك المواسم واقبال السادة المواطنين على شراء سلع بعينها.

وتوصلت تحريات العميد خالد العوادلى رئيس قسم شرطة بمديرية امن بورسعيد الى قيام المدعو مسعد مسعد الجبرونى،وشهرتة اسعد الجبرونى،صاحب محل اسعد الجبرونى للأسماك والكائن بشارع الروضة والشرقية – نطاق حى العرب بتجهيز كمية كبيرة من اسماك “الفسيخ” الفاسدة لبيعها للجمهور مستغلا اعياد شم النسيم .

ووجه مدير امن بورسعيد بالقيام بمأمورية ضمت العميد خالد العوادلى والرائد محمد عبد المنعم ،وكيل قسم شرطة التموين والسادة مفتشى الأغذية والطب البيطرى حيث تم مداهمة المحل المذكور واسفر ذلك عن ضبط 250 كيلوجرام من اسماك الفسيخ الفاسدة يعلوها “الديدان الحية” .
> افاد تقرير فحص العينة بوجود ديدان حية واطوار حشرية بصورة واضحة بعرض المضبوطات على الطب البيطرى.

كما وجد تغيرات واضحة بالأسماك من حيث اللون والملمس والرائحة والجلد لونة بنى وبة لزوجة واضحة .مخالفا بذلك القانون رقم 10 لسنة 66 لعرضة مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمى .

ووجه اللواء فيصل دويدار مدير امن بورسعيد بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة مع تشديد الرقابة على الأسواق خاصة خلال تلك الأيام وضبط كافة المخالفين حفاظا على صحة السادة المواطنين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم