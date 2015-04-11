السفارة المصرية فى المكسيك تشارك في فعاليات الأسبوع العربي

شاركت السفارة المصرية فى مكسيكو سيتى فى فعاليات الأسبوع العربى بالمكسيك خلال الفترة من 23 مارس إلى 10 إبريل 2015 ، وذلك من خلال الأعداد والتنسيق والتنفيذ وبالتعاون مع السفارات العربية المعتمدة بالمكسيك ووزارة الخارجية المكسيكية ومجلس الشيوخ ، فى العديد من الفعاليات السياسية والثقافية والأكاديمية التى يشهدها المجتمع المكسيكى لأول مرة ومنها على سبيل المثال اقامة معرض لصور ثقافات وحضارات الدول العربية على سياج حديقـة شابلتوبيك ( أشهر مزار سياحى وثقافى واجتماعى بالمكسيك ) ، وندوات سياسية واقتصادية وأكاديمية بالخارجية المكسيكية وهيئة ترويج الاستثمارات المكسيكية ، ومجلس الشيوخ ، وكبريات الجامعات المكسيكية .

لقى الأسبوع العربى حضوراً واسعاً من كبار الشخصيات السياسية والأكاديمية المكسيكية ومنهم وزير الخارجية المكسيكى ورئيس مجلس الشيوخ ونوابه ورؤساء لجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والنواب ، ورؤساء كبريات الجامعات المكسيكية ، إضافة إلى تغطية إعلامية لافته من كافة وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية بالمكسيك ، وقد شهد الأسبوع مشاركة لفيلمين مصريين ، ومحاضرة عن دور المرأة فى المجتمع المصرى وتقديم مكانتها الوظيفية ، هذا وتتابع السفارة المصرية أنشطتها على المستوى الثنائى والعربى والأفريقى للترويج لمصر وللقضايا العربية والأفريقية لدى الولايات المتحدة المكسيكية