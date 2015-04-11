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السفارة المصرية فى المكسيك تشارك في فعاليات الأسبوع العربي

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السفارة المصرية فى المكسيك تشارك في فعاليات الأسبوع العربي السفارة المصرية فى المكسيك تشارك في فعاليات الأسبوع العربي

سامح شكري وزير الخارجية

شاركت السفارة المصرية فى مكسيكو سيتى فى فعاليات الأسبوع العربى بالمكسيك خلال الفترة من 23 مارس إلى 10 إبريل 2015 ، وذلك من خلال الأعداد والتنسيق والتنفيذ وبالتعاون مع السفارات العربية المعتمدة بالمكسيك ووزارة الخارجية المكسيكية ومجلس الشيوخ ، فى العديد من الفعاليات السياسية والثقافية والأكاديمية التى يشهدها المجتمع المكسيكى لأول مرة ومنها على سبيل المثال اقامة معرض لصور ثقافات وحضارات الدول العربية على سياج حديقـة شابلتوبيك ( أشهر مزار سياحى وثقافى واجتماعى بالمكسيك ) ، وندوات سياسية واقتصادية وأكاديمية بالخارجية المكسيكية وهيئة ترويج الاستثمارات المكسيكية ، ومجلس الشيوخ ، وكبريات الجامعات المكسيكية .

لقى الأسبوع العربى حضوراً واسعاً من كبار الشخصيات السياسية والأكاديمية المكسيكية ومنهم وزير الخارجية المكسيكى ورئيس مجلس الشيوخ ونوابه ورؤساء لجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والنواب ، ورؤساء كبريات الجامعات المكسيكية ، إضافة إلى تغطية إعلامية لافته من كافة وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية بالمكسيك ، وقد شهد الأسبوع مشاركة لفيلمين مصريين ، ومحاضرة عن دور المرأة فى المجتمع المصرى وتقديم مكانتها الوظيفية ، هذا وتتابع السفارة المصرية أنشطتها على المستوى الثنائى والعربى والأفريقى للترويج لمصر وللقضايا العربية والأفريقية لدى الولايات المتحدة المكسيكية

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