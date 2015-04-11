بديع .. واحد إعدام و4 مؤبد حصيلة 3 سنوات على رأس مكتب الإرشاد

تقرير | محمد مصطفي

«ما ذنب النباتات» ..ربما هي العبارة الأشهر للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع بعد اقتحام مقر مكتبه في المقطم ، و الذي أصبح المرشد العام الثامن للجماعة بعد انتخابه في السادس عشر من يناير 2010 قبل عام واحد من ثورة يناير حيث أتى عقب محمد مهدي عاكف.

المرشد الثامن، رأس الجماعة وقائدها محمد بديع هو الأكثر بين جميع قياداتها من حيث عدد القضايا المتهم فيها حيث يحاكم وينتظر المحاكمة، في أكثر من 40 قضية موزعة علي أكثر من 8 محافظات، حسب تصريحات سابقة أدلي بها حسن صالح، عضو اللجنة القانونية لـ”جماعة الإخوان المسلمين”.

حكم بالإعدام، و4 أحكام بالسجن المؤبد وسجن 4 سنوات، وحكم ملغى بالإعدام، هى حصيلة ما صدر بحق محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومازلت المحاكمات مستمرة.

أحدث الاحكام التي أصدرتها المحكمة ضد المرشد كانت اليوم السبت الموافق 11 ابريل بمعاقبة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و13 متهما آخرين بالإعدام، في «غرفة عمليات رابعة».

كانت المحكمة في جلستها السابقة إحالة محمد بديع و13 قياديا بالجماعة إلي مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهم، في القضية اذاتها وذلك في 16 مارس 2015،

التهم التي وجهت لبديع في قضية “غرفة عمليات رابعة” هي تهم تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة”، عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر .

السجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع كان حكم المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مكتب الإرشاد”.

تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف” أمام مقر مكتب الإرشاد ، خلال أحداث 30 يونيو 2013، كانت حصيلة التهم الموجهة لبديع في هذه القضية.

وفي 15 سبتمبر 2014، خرجت محكمة جنايات الجيزة لتقضي، بالسجن المؤبد على بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث البحر الأعظم”

لم يختلف الحكم علي بديع في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الاستقامة” عن الحكم ب”أحداث البحر الأحمر”حيث قضت محكمة جنايات الجيزة،، بالسجن المؤبد على 8 أشخاص حضوريا، بينهم بديع.

وكانت المحكمة قد سبق لها في 19 يونيو الماضي أن أحالت أوراق بديع و13 آخرين في قضية احداث مسجد الاستقامة إلى المفتي شوقي علام، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وهو ما كررته في 7 أغسطس ، قبل أن تصدر حكما عليه بالمؤبد.

في 5 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 أخرين، بينهم المرشد، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية .

ويواجه بديع حكمين بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة إهانة القضاء، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة، فى 30 إبريل الماضى بسجنه و21 آخرين سنة مع الشغل، بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية «اقتحام السجون» وتكرر الحكم ذاته من المحكمة نفسها فى نوفمبر الماضى، حين قضت بالسجن على بديع 3 سنوات.

فى 11 فبراير الماضى قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم فى قضية أحداث العدوة بالمنيا، المتهم فيها بديع على حكم محكمة جنايات المنيا فى 21 يونيو الماضى، بإعدامه وآخرين غيابيا، وذلك على خلفية إدانتهم باقتحام وحرق مقر شرطى بمدينة العدوة وقتل رقيب شرطة، وستعاد محاكمة بديع أمام محكمة جديدة بالمنيا.