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دعوى قضائية ضد محافظ القليوبية لاتهامه بالتعدى على فكرة "عيد الأب"

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دعوى قضائية ضد محافظ القليوبية لاتهامه بالتعدى على فكرة "عيد الأب" دعوى قضائية ضد محافظ القليوبية لاتهامه بالتعدى على فكرة "عيد الأب"
أقام ياسر محمد عبد الوهاب، اليوم السبت، دعوى قضائية حملت رقم 271 لسنة 2015 تعويضات ضد كل من المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والدكتور ياسر سهيل عميد كلية الفنون التطبيقية ببنها، وتم إعلانهما على مقر عملهما، وذلك لاتهامهما بالتعدى على فكرة "عيد الأب" التى سبق أن أطلقها الشاكى ياسر محمد عبد الوهاب.

واعتبر مقيم الدعوى الفعل الصادر عن محافظ القليوبية تعدى على الملكية الفكرية وقد حددت المحكمة أولى جلسات نظر الدعوى يوم 25 يونيو 2015، وقد سبق أن أرسل الشاكى إنذارا على يد محضر للمحافظ، كما سبق أن أقام الشاكى دعوى قضائية ضد رئيس والتى تحدد لها جلسة 19 مايو 2015 يطالب فيها بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب حملت رقم 317 لسنة 2015.

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مصر 365

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