موجز أخبار مصر للساعة1.. الإعدام لـ"بديع" و13 آخرين فى "عمليات رابعة"

هذا الابتزاز لعواطفنا مرفوض .. اعدام اجمالى . ثورة صحفية من الخارج بحجة حقق الانسان خزلان وجبن القضاء المصرى .. جبن ادارة الافتــــاء ... حقارة محاكم الاستئناف . كل هذه جعلتنا نصدر حكم البراءة عندما يصدر حكم الاعدام .. لم يعدم ارهابى واحد منذ 25 يناير 2011 بل لا يوجد في مصر سجن حقيقى لأى ارهابى ,,, جميعهم يسكنون في فندق 5 نجوم ولم يحرموا من أى شهوة ... يديرون معاقل الارهاب وهم محصنين داخل اسوار ما يسمى يالسجن .... اصبحنا شعب اسير بالقانون والقضاء ودولة استطاعت في 58 سنة أن تلغى كلمة الضمير من القاموس المصرى واضافت معانى جديدة للخيانة والرياء والعبث والارهاب . اتحدى 6 وربع مليار ( سكان العالم ) اذا رفض الاستئناف أو اصدر المفتى تأييد الحكم أو تم تنفيذ الحكم على هؤلاء .